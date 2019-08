Sotul Andreei Berecleanu, dezvaluiri despre primul sau mariaj. „M-am casatorit din primul an de facultate”

Actualul partener de viata al prezentatoarei Andreea Berecleanu a oferit amanunte mai putin stiute despre primul sau mariaj. Acesta s-a casatorit inca din facultate.

Medicul estetician Constantin Stan formeaza o familie perfecta alaturi de vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Constantin Stan insa a mai fost casatorit. Despre primul sau mariaj a facut acesta declaratii intr-un interviu in emisiunea radio a Andreei Esca.

„M-am casatorit din primul an de facultate, cu o colega de la Medicina si stateam in camin. Copiii n-au venit asa de repede. Am plecat dupa nevasta, care era repartizata la Bacau. Acolo am ramas in oras, facand ortopedie. Eu mi-as fi dorit inca de atunci sa fac chirurgie generala-ortopedie plastica”, a spus Constantin Stan.

Acum, fiica sa, Andreea, are 36 de ani si, la randul ei, are o fetita, pe nume Ilinca.

„Sunt fericit ca am o nepoata. Ca sa fiu onest, a fost si greu si usor sa fiu tata, pentru ca nu m-am implicat foarte mult, n-am putut sa o fac. Fiica mea a avut bunici care au avut grija de ea si au crescut-o cu dragoste”, a afirmat el, potrivit okmagazine.ro.

Constantin Stan a vorbit si despre actuala sa sotie, Andreea Berecleanu:

„Este ca si cum ar fi dintotdeauna in viata mea. Cand ii vad fata, cand ma uit la ea, la ce se intampla, as putea spune ca e de la inceput. As fi fost perfect daca as fi cunoscut-o pe Andreea Berecleanu la inceputul vietii mele”.

„Ei sunt in viata mea de practic mai mult de jumatate din viata lor. Si pentru mine este extraordinar. Traiesc si am trait cu ei ceea ce nu am trait cu propriul meu copil, pentru ca atunci cand Andreea era de varsta lor, eu eram la specializare, la congrese… Si mai este ceva special: altfel erau copiii adolescenti de atunci si altfel sunt copiii de acum. Si sunt si diferiti, fata si baiat, cu personalitatea lor puternica… Pozitia mea trebuie sa fie nuantata, eu trebuie nu sa-l substitui pa tatal lor, ci sa fiu un prieten, un sfatuitor, un om care este alaturi de ei”.

Andreea Berecleanu, in varsta de 43 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din Romania. Are doi copii superbi, Eva si Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. In prezent, Andreea Berecleanu este casatorita cu medicul estteician Constantin Stan.

