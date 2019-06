Sotul Andreei Tonciu rupe tacerea! Ce spune despre un posibil divort

Andreea Tonciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Niculescu a vorbit despre divortul de Andreea Tonciu, dupa ce s-a spus ca au probleme in casnicie. Acesta a lamurit situatia si marturiseste ca el si bruneta nu au discutat niciodata despre acest subiect. Ba mai mult, el mai vrea un copil. „Hai sa fim sinceri, cine nu se cearta, e normal. N-a fost niciodata discutia sa plec de acasa, nici macar nu am avut vreo cearta foarte serioasa, dar sa ajungem la divort. Ii spun mereu ca nu stiu cum a reusit sa ma schimbe. Sunt foarte fericit pentru ca imi place viata asta. M-a schimbat total, eram alt om. Eram mare golan, dar m-am linistit, am o familie frumoasa si sunt foarte fericit”, a declarat Daniel Niculescu, la Antena Stars. ...