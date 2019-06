Sotul sexy asistentei lui Razvan & Dani a bagat divortul la notar! Avem imaginile care au provocat “ruptura”!

Despartire-bomba in showbiz-ul romanesc! Dupa trei ani de casnicie, Ramona Olaru si sotul ei vor merge pe drumuri separate. Sotul sexy-asistentei lui Razvan & Dani a bagat divortul la notar!

Sexoasa colega de platou a celebrilor matinali Razvan Simion si Dani Otil divorteaza de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de iubire.

Potrivit cancan.ro, in urma cu cateva saptamani, dupa o disputa aprinsa, cei doi ar fi hotarat sa puna capat mariajului. Din cate se pare, ruptura s-a produs dupa ce Ramona Olaru a fost imortalizata in ipostaze uimitoare alaturi de un tanar cu tupeu, in zona Herastrau din Capitala.

Dupa acest episod, Bogdan, barbatul cu care sexy-asistenta este casatorita de trei ani, ar fi decis sa puna capat relatiei. Din cate se pare, Ramona Olaru si Bogdan au ales varianta cea mai simpla, si anume divortul la notar. Iar sotul sexy-asistentei ar fi facut deja demersurile necesare.

Episodul care a produs divortul!

In urma cu aproximativ o luna, sexoasa colega de platou a celebrilor Razvan & Dani a fost zarita in zona Herastrau, unde asistenta TV s-a intalnit cu un amic. Dupa ce au petrecut mai multe minute in masina tanarului, timp in care au discutat si au mancat o inghetata, Ramona Olaru a coborat si s-a indreptat spre bolidul de lux pe care-l conduce si care-i apartine sotului ei. Dupa ce a rascolit printre lucrurile pe care le avea puse pe bancheta din spate, sexoasa asistenta TV a deschis portbagajul si i-a aratat companionul ei cateva tinute.

I-a ridicat fara jena fustita, in parc

La un moment dat, tanarul care o insotea pe vedeta a recurs la un gest de-a dreptul surprinzator. Cu ochii la formele apetisante ale vedetei, a profitat de faptul ca Ramona era preocupata cu aranjatul hainelor, aplecata cu totul in portbagaj si, fara sa-i pese de privirile din jur, i-a ridicat fustita acesteia, lasandu-i la vedere lenjeria intima de culoare mov.

Mai surprinzator a fost faptul ca blondina nu a parut sa fie deranjata de gestul uluitor al prietenului ei. Fara sa schiteze vreun gest, si-a vazut linistita de treburi. Dupa ce s-a mai invartit pe langa masina, atragand atentia trecatorilor cu formele sale, scoase in evidenta de rochita scurta pe care o purta, colega de platou a matinalilor de la Antena s-a intors in bolidul de lux al barbatului care o insotea si si-au continuat sueta.

