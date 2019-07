Sotul si-a lasat amanta italianca insarcinata, ea nu voia sa avorteze, asa ca i-a dat bani sa plece in Italia. Peste cateva luni barbatul a primit o vedere, cand a citit-o a lesinat pe loc. uite surpriza soc pregatita de amanta

amanta

Barbatul parea ca are o casnicie fericita din afara, dar nu mai era demult fericit, chiar daca isi iubea inca sotia, avea nevoie de mai multa pasiune in viata, avea nevoie sa se simta mai mult apreciat. In ultima perioada i se parea ca sotia lui se ocupa mult mai mult de cei doi fii ai lor, pe cand pe el il ignora.



Aceasta a fost starea lui atunci cand a intalnit o italianca focoasa de care s-a ciocnit in timp ce era intr-un supermarket atunci cand sotia il trimisese sa cumpere ulei si zahar. Giovanna, italianca, l-a fermecat la prima vedere: era superba si parea interesata de el. Totusi, aventura lor nu a durat prea mult, barbatul o scotea mereu in oras pe Giovanna si inventa scuze acasa, se distrau si el reusea ca macar pentru cateva ore pe zi sa uite de pampers si colici.



Din cauza scuzelor inventate, sotia banuia de ceva vreme ca el are pe altcineva si era chiar dispusa sa il ierte in caz ca se dovedea adevarat, dar nu avea nicio dovada. Intr-o zi Giovanna l-a anuntat ca era insarcinata si a cazut cerul pe el. Nu gasea nicio cale de scapare, dar mintea i s-a luminat cand i-a venit ideea salvatoare.



A planuit sa o plateasca pe Giovanna sa plece din tara pentru a se duce la parintii ei, in Sicilia. Avea o suma importanta de bani ascunsa de sotia sa, i-a dat toti banii amantei. Femeia a acceptat si a plecat la parinti.



Barbatul a rugat-o doar sa il anunte cand va naste si sa ii trimita o vedere pe care sa scrie doar ,,Spaghete”.



Dupa 9 luni, cea care a gasit mult-asteptata vedere a fost sotia, acesteia i s-a parut foarte ciudat sa citeasca urmatoarele cuvinte, apoi i-a aratat-o si sotului. Uite ce scria pe ea:



,,Spaghete, spaghete, spaghete, spaghete, spaghete



Trei cu chiftele, doua fara



Trimite sos de rosii”



Sotul a lesinat.



