SOV se teme ca Iohannis va calca pe urmele lui Basescu: 'Aceasta nepricepere il va arunca de 'partea intunecata a forței'. Sa dea Domnul sa ma inșel?

Fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu susține vineri, pe Facebook, că dacă Iohannis va câștiga alegerile din 24 noiembrie, „în România vom avea o republică prezidențială informală, dar perfect funcțională, adică toată puterea statului va fi în mâna unui singur om”, având în vedere că PNL a ajuns la guvernare. Vîntu nutrește speranța că în acest context, nemaiavând presiunea obținerii unui nou mandat, Iohannis va arăta beneficiile unui conducător unic în fruntea acestei țări. Totodată, el susține că dacă Iohannis, în loc să se apuce de un proiect serios de țară, va începe cu dosare penale și arestări ale liderilor PSD, în ideea distrugerii totale a acestui partid, atunci mandatul său se va sfârși în ianuarie 2021.

„Avem republică prezidențială

Dacă Iohannis va câștiga alegerile din 24 noiembrie, în România vom avea o republică prezidențială informală dar perfect funcțională, adică toată puterea statului va fi în mâna unui singur om - așa cum deja este.

Din acel moment are la dispoziție un an de zile în care poate arăta beneficiile acestei concentrări a puterii sau minusurile ei. Cu toate că despre Iohannis am o părere extrem de proastă, nutresc totuși speranța că, nemaiavând presiunea obținerii unui nou mandat, ne va arăta beneficiile unui conducător unic în fruntea acestei țări. Însă, dacă în loc să se apuce de un proiect serios de țară va începe cu dosare penale și arestări ale liderilor PSD, în ideea distrugerii totale a acestui partid, crezând că astfel va defila cu PNL-ul la alegerile de anul viitor, atunci noul mandat al lui Iohannis se va sfârși în ianuarie 2021. Parlamentul din acel moment îl va suspenda iar cetățenii vor vota covârșitor demiterea lui. Sunt un promotor convins al concentrării puterii în mâna unui singur om. Mă îndoiesc însă că Iohannis va folosi această putere în folosul statului și al țării. Poate că individul va fi, cu sinceritate, animat de bune intenții dar, din nefericire, este un tip extrem de limitat și habar n-are să-și facă o echipă valoroasă care să-l ajute. Această nepricepere îl va arunca de "partea întunecată a forței" și, asemeni lui Băsescu, va deveni un tip abuziv.

Să dea Domnul să mă înșel!”, scrie Vîntu pe Facebook.