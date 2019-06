SpaceX va lansa un satelit echipat cu o vela solara

O rachetă Falcon Heavy a companiei SpaceX va lansa din Florida, pe 24 iunie, un satelit de mărimea unei pâini şi echipat cu o imensă velă solară din poliester strălucitor, ce va reprezenta unicul său mijloc de propulsie în spaţiu, informează AFP.

Conceptul alimentează visurile astronomilor de multe decenii, însă nu a fost niciodată realizat. Ideea pare nebunească: propulsarea vehiculelor în vidul spaţial fără motor, fără carburant, fără panouri solare, ci doar cu ajutorul presiunii imperceptibililor fotoni emişi de Soare.Dispozitivul care va fi lansat luni, 24 iunie, denumit LightSail2, a fost dezvoltat de Planetary Society, o organizaţie americană ce promovează explorarea spaţială, înfiinţată de astronomul Carl Sagan în 1980."În secolul al XVII-lea, Johannes Kepler evoca ideea de a naviga printre stele", a declarat pentru AFP Bill Nye, directorul Planetary Society, cunoscut în Statele Unite sub numele de "Science Guy" ("Savantul"), după o emisiune pentru copii pe care a prezentat-o în anii 1990. "Toate stelele au această energie, iar el îşi spunea că oamenii ar putea să o îmblânzească. S-a dovedit că a avut dreptate. Aici nu este vorba despre poezie".O velă solară nu are nimic de-a face cu domeniul high-tech. Ea reprezintă un mare pătrat de peliculă foarte fină, foarte uşoară şi reflectorizantă - 32 de metri pătraţi de Mylar, o marcă de poliester comercializată începând din anii 1950.Odată desfăşurată, pânza devine o capcană de fotoni. "Este energie pură. Când ei se lovesc de ceva, îşi transferă energia în acel lucru. Cu cât nava este mai mare şi mai strălucitoare, cu atât ea va fi împinsă mai puternic", a explicat Bill Nye.Impulsul furnizat de fotoni este infim, însă el este de tip continuu. "Odată ajunşi pe orbită, nu vă veţi afla niciodată în pană de carburant", a explicat Bill Nye.Japonezii au reuşit în 2010 să lanseze vela solară Ikaros. Însă celelalte agenţii spaţiale nu au reuşit niciodată să testeze cu adevărat acest concept."Este o idee romantică, iar timpul ei a sosit în sfârşit. Sperăm că această tehnologie va sta la baza unei emulaţii", a mai spus Bill Nye.Energie permanentăLightSail 2 a costat 7 milioane de dolari. În 2015, satelitul LightSail1 a fost lansat, însă misiunea, cu o durată programată de câteva zile, s-a confruntat cu mai multe probleme şi a vizat doar procedura de desfăşurare a velei."Vrem să democratizăm explorarea spaţială", a continuat Bill Nye. El invită universităţile şi companiile din această industrie să preia noua tehnologie şi să efectueze diverse experimente.După lansarea de luni, ce va avea loc de la Centrul Spaţial Kennedy, tuburile telescopice din metal ale satelitului vor desfăşura vela în patru triunghiuri, formând un pătrat. Pentru această demonstraţie, panouri solare vor alimenta alte funcţii ale satelitului.Vela solară va rămâne pe o orbită în jurul Terrei şi, dacă totul va funcţiona conform planurilor, ea îşi va ridica progresiv altitudinea, graţie presiunii exercitate de radiaţiile solare.La ce vor putea servi velele solare în viitor? Bill Nye afirmă că ele vor fi utile pentru a asigura o deplasare foarte îndepărtată în spaţiu, dincolo de Sistemul Solar, întrucât satelitul, deşi va fi mai lent în etapa iniţială a călătoriei sale decât dacă ar fi fost echipat cu un motor, va accelera apoi în permanenţă şi va atinge în cele din urmă viteze extraordinare.Un alt punct de interes ar consta în menţinerea unei astfel de sonde într-un punct staţionar din spaţiu, fapt care ar necesita corecţii permanente. De exemplu, pentru a susţine un telescop care ar supraveghea sosirea asteroizilor în jurul Terrei sau un satelit fixat deasupra Polului Nord al Terrei. "Ar trebui cantităţi enorme de carburant pentru a rămâne staţionar timp de 10 ani", a explicat omul de ştiinţă american.În schimb, fotonii nu se opresc niciodată.În plus, afirmă Bill Nye, "veţi putea vedea LightSail 2 de la sol" şi cu ochiul liber.