Spalati-va cat mai des pe maini, daca aveti cu ce

Este revoltator nu atat faptul ca bucurestenii stau fara apa calda in aceste zile, cand suntem sfatuiti sa ne spalam cat mai des pe maini - si nu numai pe maini - cat faptul ca primarul general n-a gasit de cuviinta sa dea vreo explicatie, sa ofere o scuza, sa se prezinte in fata celor care l-au votat in 2016 si carora atunci le promitea functionarea ireprosabila a utilitatilor.