Spania a decretat stare de urgenta. Premierul Sanchez: „Ne asteapta saptamani foarte grele”

Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.200, iar cel al deceselor, 120.

Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este a doua oara cand ea se aplica in Spania – prima data, in 2010, din cauza crizei controlorilor de trafic aerian.

Anuntul a fost facut de prim-ministrul Pedro Sanchez intr-un mesaj video transmis de la Palatul Moncloa. „Ne asteapta saptamani foarte grele. (…) Nu excludem ca in urmatoarea saptamana sa ajungem la 10.000 de cazuri”.

El a laudat interventia medicilor si a facut apel la varstnici si la bolnavii cronici: „Trebuie sa se protejeze la maxim”. Tinerilor el le-a spus sa pastreze „distanta sociala” si sa urmeze recomandarile specialistilor.

„Ne aflam abia in prima parte a unei lupte care exista in toata lumea. Decretarea starii de alerta permite mobilizarea la maxim a resurselor materiale pentru combaterea virusului. Reusita tine de oricare dintre noi. Va fi dificil, dar vom invinge virusul”, a concluzionat seful Executivului, citat de news.ro.

Toate unitatile de invatamant din tara au fost inchise. Catalonia este cea mai afectata regiune a Spaniei. Patru municipii din Barcelona se afla in carantina.

Presedintele Guvernului, Pedro Sanchez, a anuntat joi un pachet de masuri, intre care transferarea a 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome si suspendarea zborurilor dinspre Italia.

Regii Felipe VI si Letizia au fost testati, dupa ce in urma cu cateva zile s-au aflat in Franta, iar rezultatul a fost negativ. Urmand recomandarile specialistilor, regina – care s-a intalnit recent cu ministra Irene Montero, diagnosticata cu Covid-19 -, va renunta la activitati pentru o perioada.

Primarul orasului Madrid a anuntat vineri ca suspenda licentele teraselor din Capitala. Jose Luis Martinez-Almeida a decretat inchiderea barurilor si restaurantelor pentru urmatoarea perioada. Aceeasi masura va fi pusa in aplicare si in Valencia, incepand de sambata, timp de 15 zile.

Sursa: aktual24.ro

