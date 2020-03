Spania a depasit China la numarul de decese provocate de COVID-19: A trecut de 3.400 de morti

Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.434 de decese in Spania, tara europeana inregistrand mai multe cazuri mortale decat China.



Autoritatile de la Madrid au anuntat, miercuri, 738 de decese in ultimele 24 de ore.



In total, sunt 47.610 de cazuri de coronavirus raportate, o crestere de 20% fata de ieri, anunta El Pais.



Datele WordlOMeter arata ca in China au fost raportate un numar de 3.281 de decese provocate de coronavirus.



Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Spania a explodat in ultimele 2 saptamani.

