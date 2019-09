Spania a devenit noua campioana a baschetului masculin

Echipa masculina de baschet a Spaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spania este noua campioana mondiala la baschet masculin, ca urmare a jocului castigat duminica in finala Campionatului mondial de Baschet masculin de la Beijing. Spania a castigat impotriva Argentinei cu scorul de 95-75 (43-31). Este a doua finala mondiala pe care o castiga selectionata antrenata de italianul Sergio Scariolo, dupa finala castigata in 2006. Doliu in lumea sportului romanesc. Un cunoscut arbitru a murit intr-un cumplit accident MVP-ul finalei a fost Ricky Rubio care a inscris 20 de puncte. Medalia de bronz apartine Frantei, pentru a doua oara consecutiv, dupa ce a invins Australia cu 67-59. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...