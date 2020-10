Spania anunța o noua stare de urgența, pe masura ce infecțiile cu COVID cresc

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminică o nouă stare de urgență într-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus în creștere, impunând restricții locale pe timp de noapte și interzicând călătoriile între regiuni în anumite cazuri, anunță Reuters. Starea de urgență va avea nevoie de aprobarea parlamentară pentru a dura peste 15 zile. Sanchez […] The post Spania anunță o nouă stare de urgență, pe măsură ce infecțiile cu COVID cresc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.