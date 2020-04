Spania iși trimite locuitorii la munca, de luni. Rata infecțiilor COVID-19 a scazut

Numărul de noi infecții cu coronavirus în Spania a scăzut la un nivel record de la începutul focarului. Deși era țara cea mai afectată din Europa, a decis să redeschidă unele sectoare ale economiei sale săptămâna aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor până la 619 în ultimele 24 de ore și este probabil The post Spania își trimite locuitorii la muncă, de luni. Rata infecțiilor COVID-19 a scăzut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.