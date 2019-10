Spania il exhumeaza pe dictatorul Franco din mausoleul sau monumental "Valle de los Caidos"

Dictatorul Francisco Franco, cel care a condus Spania cu o mână de fier don 1939 şi până la moartea sa în 1975, a fost exhumat joi din mausoleul său monumental de la Madrid, la 44 de ani de la sfârşitul unui regim ale cărui răni nu s-au închis încă, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Sicriul cu trupul îmbălsămat a fost scos, înainte de ora 11.00 GMT (13.00, ora României), din impozanta bazilică săpată în stânca Mausoleului "Valle de los Caidos", potrivit unor imagini difuzate de televiziunea naţională. The remains of Spanish dictator Francisco Franco are finally being moved from an opulent mausoleum to a discreet grave, 44 years after his death. pic.twitter.com/x313gvBqXD (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — DW News (@dwnews) October 24, 2019 El era purtat de opt membri ai familiei sale, între care străneporul său Louis de Bourbon, vărul îndepărtat al regelui Spaniei Felipe al VI-lea şi considerat de către legitimişti drept pretendent la tronul Franţei. Descendenţii învingătorului sângerosului Război Civil (1936-1939) au strigat ”Trăiască Spania!” plasând într-un dric rămăşiţele care au fost transferate cu elicopterul la Cimitirul Mingorubbio, în nordul Madridului, unde este înhumată soţia dictatorului. Aproximativ 200 de nostalgici îl aşteptau în pofida interzicerii unei manifestaţii de către autorităţi. ”Franco nu va muri niciodată”, a declarat pentru AFP Miguel Maria Martinez, un pensionar. ”El a salvat Biserica şi ne-a ferit de comunism”, a declarat la rândul său José Martinez. La Cimitirul Mingorubbio, o slujbă religioasă era o ...