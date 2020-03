Spania prelungește starea de urgența pana la 11 aprilie

Spania a anunțat prelungirea stării de urgență cu încă 15 zile, până la data de 11 aprilie, după ce a ajuns a doua țară din lume ca număr de decese, peste China, cu 3.643 de morți și peste 49.000 de persoane infectate. Prelungirea stării de urgență cauzată de pandemia de coronavirus a fost votată în The post Spania prelungește starea de urgență până la 11 aprilie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.