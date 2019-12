Spania va expulza trei diplomati bolivieni

Madridul a anunţat luni că a declarat trei membri ai personalului diplomatic bolivian în Spania drept ''persona non grata'' în represalii la expulzarea anunţată de Bolivia a doi diplomaţi spanioli după un incident diplomatic survenit vineri în La Paz, relatează AFP. Aceste trei persoane au 72 de ore pentru a părăsi ţara, a precizat guvernul socialistului Pedro Sanchez. Bolivia acuză Spania că a încercat să evacueze un fost colaborator al preşedintelui bolivian demis Evo Morales care s-a refugiat în ambasada Mexicului în La Paz, ceea ce Madridul a negat vehement. ''În reciprocitate la gestul ostil al guvernului interimar bolivian de a declara doi diplomaţi spanioli ca persona non grata, Spania a decis la rândul său să declare trei membri ai personalului diplomatic şi consular bolivian acreditaţi în ţara noastră drept persona non grata şi au 72 de ore să părăsească Spania'', a declarat guvernul spaniol într-un comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)