Spaniolii se reintorc la urne pentru a patra oara in patru ani

Spania urmeaza sa se intoarca la urne la 10 noiembrie - pentru a patra oara in patru ani -, dupa ce seful in exercitiu Guvernului spaniol Pedro Sanchez nu a reusit sa obtina sustinerea necesara pentru a ramane la putere, relateaza AFP. "Tara este sortita (sa organizeze) noi alegeri la 10 noiembrie", a recunoscut marti Sanchez, dupa ce a fost primit de regele Spaniei Felipe al VI-lea, care a purtat de luni negocieri ale unei ultime sanse. "Rezultatul (consultarilor regelui) este clar: nu exista nicio majoritate in Camera Deputatilor care sa poata sa garanteze formarea unui Guvern", a adaugat socialistul, care a obtinut o victorie in ultimul scrutin, al 28 aprilie, insa fara sa obtina o m ...