Spatii securizate pentru parcarea bicicletelor, amenajate in ansamblul Palas - FOTO

Compania IULIUS continua sa sustinasi sa incurajeze transportul cu mijloace alternative, prin crearea de noi spatii dedicate pentru parcareabicicletelor, delimitate si securizate, in ansamblul Palas Iasi. Cei care vin la birou sau la cumparaturi pe doua roti au la dispozitie, in total, peste 370 de locuri pentru parcarea bicicletelor. Recent, in ansamblul Palas au fost amenajate noi spatii special dedicate pentru gararea bicicletelor, pentru a incuraja angajatii prezenti in cele sase cladiri de birouri clasa A United Business Center (UBC) sa se deplaseze la birou cu mijloace alternative de transport. Acestea sunt disponibile in patru zone delimitate, in parca ...