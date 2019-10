Speakeri de renume international vin la GPeC SUMMIT: Evenimentul Anului in E-Commerce si Digital Marketing

Aflat deja la a paisprezecea ediție anuală, evenimentul reunește la Teatrul Național București nu mai puțin de șapte speakeri internaționali citați în cele mai prestigioase publicații din lume, autori de best-seller și cap de afiș al marilor conferințe de profil.Speakerii vor aborda subiecte care se regăsesc pe agendele marketerilor și specialiștilor în comunicare precum impactul pe care îl are social media în viețile oamenilor, depășirea obstacolelor din business, schimbările din peisajul mediatic, optimizarea site-urilor în vederea creșterii vânzărilor, cât și teme legate de comportamentul actual de consum și cum poate fi el influențat cu precădere în mediul online.(antreprenor, marketer și best-selling author)Ryan Holiday este unul dintre cei mai citiți autori de către specialiștii în marketing online și antreprenorii care își doresc să găsească soluțiile care pot “păcăli” piața prin creativitatea lor. Ryan este unul dintre cei mai cunoscuți growth hackeri, așa cum se numesc cei care nu își mai bazează strategiile de marketing pe teoriile standard, ci inovează pentru a scala și a obține o creștere rapidă a business-ului.(co-fondator și redactor-șef Smashing Magazine)Vitaly Friedman este Co-Fondatorul și redactorul-șef al celebrei publicații online Smashing Magazine, dedicată specialiștilor în design și dezvoltare web care au în vedere impactul creațiilor lor asupra experienței consumatorilor în mediul online. Arta de a dezolta website-uri de succes cu focus pe consumator se numește “User Experience Design/ Development” și se adresează atât oamenilor tehnci, cât și managerilor de proiecte care implică dezvoltarea de site-uri sau aplicații.(“Top 10 Online Marketing Experts to Watch”, potrivit Forbes)Andy Crestodina este specialistul în Content Marketing, autor al cărții Content Chemistry: The Illustrated Handbook for Content Marketing și un speaker renumit în domeniu. De asemenea, Andy scrie pentru unele din cele mai importante publicații online de Marketing Digital și este autorul unui podcast de profil.(co-fondator Baymard Institute, companie de Web Usability Research)Christian Holst este Research Director și Co-Fondatorul Baymard Institute, cea mai apreciată companie de cercetare în domeniul uzabilității online (Web Usability Research) din Europa. De-a lungul carierei, Christian a petrecut peste 42.000 de ore coordonând teste de User Experience (UX) pentru cei mai importanți jucători internaționali din e-commerce, iar rezultatele și concluziile rapoartelor Baymard au fost aplicate cu succes de 71% din companiile care astăzi se află în Fortune 500 la nivel mondial.(co-fondator AG Consult, expert în User Research)Els este ambasadoare a metodologiei de User Research Calitativ și a testelor de User Experience moderate de un facilitator. Este pasionată de întregul proces de analiză și urmărește să ajute companiile să își înțeleagă clienții cât mai bine.(considerată Regina Strategiei de Content bazat pe Conversii)Angie este, de peste 10 ani, fondatorul Interactive Artisan, agenție cu sediul în Minnesota, USA, axată pe oferirea de servicii de optimizare SEO (Search Engine Optimization) și CRO (Conversion Rate Optimization) pentru companii medii și mari. Abordarea care a făcut-o cunoscută în rândul marketerilor este transformarea oricărui concept creativ de creștere al unui business într-un framework pragmatic, bazat pe cifre și date.(“One of the Most Influencial Growth Marketers”, potrivit Mashable)Tiffany daSilva are o experiență de peste 15 ani în implementarea și coordonarea strategiilor de SEO și PPC (Pay-Per-Click), în tot acest timp lucrând pentru nu mai puțin de 500 de afaceri online din întreaga lume, majoritatea e-commerce. Tiffany predă astăzi SEO și SEM (Search Engine Marketing) în cadrul McMaster University din Canada, iar prestigioasa publicație Mashable a numit-o “one of the most influential growth marketers“. În 2012, Tiffany a primit distincția Tech Woman of Canada.GPeC a pornit ca un eveniment de pionierat în comerțul electronic din România, cu o primă ediție organizată în 2006. Luând startul într-o perioadă în care comerțul online se afla în stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor și comercianților online, al specialiștilor în marketing, contabilitate sau vânzări pentru afacerile online.În contextul digitalizării, evenimentul a crescut și s-a adaptat la noile nevoi de învățare ale specialiștilor în marketing și comunicare, în prezent adresându-se tuturor brandurilor care activează în Digital, dar și zonei Corporate interesată de digitalizarea afacerilor tradiționale.Andrei Radu, Founder & CEO GPeC, andrei.radu@gpec.roElena Dobre, PR Specialist MSL The Practice, elena.dobre@thepractice.ro