Specialiștii in educație cer organizarea examenelor on-line: licența, dizertație, BAC și Evaluare Naționala (Presa)

Universitatea din București solicită posibilitatea să organizeze examenele de licență și disertație online. Plus: Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2020 să fie susținute prin testare online sau să fie amânate până în septembrie, scrie edupedu.ro, într-o amplă analiză citând specialiști în educație. “Specialiștii în educație de la Universitatea din București susțin că finalizarea acestui an școlar The post Specialiștii în educație cer organizarea examenelor on-line: licență, dizertație, BAC și Evaluare Națională (Presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.