Specialistii ANM, despre praful saharian: Cand vom scapa de acesta

Praf saharian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Norul de praf din Sahara a ajuns peste Romania. Dovada ca, miercuri dimineata, autoturismele, plantele si geamurile erau pline de stropi rosiatici. Dincolo de disconfortul creat, in special soferilor, pulberile le pot face rau si plantelor, daca se aseaza in cantitati mari. Meteorologii spun ca, in cateva zile, norul va migra catre Turcia, Grecia si Bulgaria. Praful din Sahara a pus stapanire pe capitala de la prima ora. In aceste imagini se vede cum parbrizele autoturismelor sunt acoperite de un nisip fin. In aceasta dimineata, majoritatea oamenilor au facut acelasi lucru, pentru a se asigura ca nu exista stricaciuni, dar nu poate fi vorba de asa ceva pentru ca particulele de praf sunt extrem de fine ...