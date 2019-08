Specialistii avertizeaza: Alba-neagra cu OUG 114 creeaza haos si incertitudine pe piata energiei

Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a unor articole din OUG 114, care reintroduceau preturile reglementate pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, intr-o perioada in care preturile sunt oricum in crestere, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).