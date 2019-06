Specialistii trag un semnal de alarma! Ce se intampla cu aerul din Romania

Canicula 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zonele unde furtunile s-au oprit, astazi, abia s-a respirat. La temperaturi aproape caniculare, apa din pamantul imbibat de ploile torentiale a facut aerul irespirabil. Disconfortul termic a trecut de pragul critic de 80 de unitati in mai multe zone din Romania. Iar zilele urmatoare se anunta si mai grele. De doua zile, un val fierbinte de aer tropical si umiditatea cauzata de furtuni ii sufoca pe romani. Temperaturile aproape caniculare evapora apa din pamantul imbibat de ploi. Iar aerul devine greu de respirat. O ora mai tarziu, bucurestenii au simtit aerul ca-n mijlocul lunii lui cuptor, la 40 de grade. Temperatura resimtita a trecut de pragul caniculei astazi in aproape tot vestul si sudul tarii. ...