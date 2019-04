Spectacol al primaverii, in Parcul Palas Iasi, 15 aprilie 2019 - FOTO

01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parcul Palas este pregatit pentru a le oferi iesenilor spectacolul primaverii. Noi plante bucura privirile vizitatorilor, iar arborii si arbustii infloriti se intrec in a capta atentia celor veniti sa se relaxeze pe gazon, in plimbare sau la terase. Gradina din ansamblul urbanistic Palas este destinatia preferata de recreere a multor ieseni si nu numai, care aleg sa-si petreaca timpul liber, de dupa munca la birou sau din week-end, in superbul cadru natural. In aceasta perioada, privelistea este si mai placuta, pentru ca zilele cu soare au trezit la viata vegetatia, oferind un adevarat spectacol vizual. Magnoliile albe, roz si violet, ciresii japonezi, prunii rosii, azaleele, cameliile si ceilalti arb ...