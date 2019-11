Spectacol lamentabil al lui Alexandru Cumpanașu in ultima zi de campanie. Cand scenariul nu-ți iese, arunci cu noroi

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Alexandru Cumpănașu, a încercat să speculeze și a să se folosească de drama familie sale pentru a câștiga capital electoral chiar pe ultima sută de metri a campaniei electorale, dezvăluind că nepoata sa, Luiza Melencu, este în viață, prezentând așa-zise dovezi. Pentru că scenariul nu a avut efectul scontat, Alexandru The post Spectacol lamentabil al lui Alexandru Cumpănașu în ultima zi de campanie. Când scenariul nu-ți iese, arunci cu noroi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.