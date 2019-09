Spectacol multidisciplinar despre convietuirea armonioasa in spatiul multicultural al Dobrogei, pentru elevii din judetul Constanta

„Proiectul oferă o alternativă culturală în procesul didactic și prezintă liceenilor din județul Constanța informații cu privire la elementele de memorie colectivă și la valorile ce definesc comunitatea dobrogeană din punct de vedere al conviețuirii interetnice într-un spațiu multicultural. Dobrogea Interetnică propune realizarea unui periplu artistic printre obiceiurile comunităților etnice care viețuiesc în ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, în scopul informării elevilor de liceu cu privire la valorile istorice și culturale ale spațiului multicultural al Dobrogei”, a declarat Georgiana Rusu, coordonator al proiectului cultural.

Elevii din județul Constanța vor avea posibilitatea să urmărească gratuit un spectacol multidisciplinar despre conviețuirea armonioasă în spațiul multicultural al Dobrogei.„Dobrogea Interetnică” este un proiect cultural realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și organizat de Rusu I. Georgiana P.F.A. în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Proiectul presupune organizarea a 50 de reprezentații ale unui spectacol de teatru muzical în 50 de licee din județul Constanța, în perioada 23 septembrie – 25 octombrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 327.100 lei, din care finanțarea C.J.C. - 294.000 lei și contribuția proprie a beneficiarului - 33.100 lei.Spectacolul care va fi prezentat elevilor se va desfășura pe durata unei ore de curs (50 minute) și va promova diversitatea și toleranța, urmând să prezinte în mod artistic repere esențiale ale diversității etnice din Dobrogea. Astfel, va fi evidențiat încă o dată, într-un mod artistic, dar cu exemple și argumente istorice, un adevăr incontestabil, unanim recunoscut: Dobrogea reprezintă un model de conviețuire interetnică, un exemplu de diversitate și toleranță, fiind apreciată ca un standard în ceea ce privește armonia dintre diversele etnii care conviețuiesc în spațiul multicultural al ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră. Spectacolul va fi pigmentat cu fragmente muzicale, replici și/sau dialoguri purtate inclusiv în limbile celor mai importante etnii care conviețuiesc alături de români pe teritoriul Dobrogei: turci, tătari, romi, ruși-lipoveni, aromâni, greci, bulgari, armeni, evrei etc. Scenariul va fi bazat pe documentarea realizată de reputatul istoric și publicist constănțean dr. Cristian Cealera, autorul scrierilor istorice grupate sub titulatura „Poveștile Mării Negre” (Black Sea Tales).Spectacolul este conceput și adaptat pentru reprezentarea în spații neconvenționale (săli de spectacol, săli de festivități, săli de sport, laboratoare, alte spații propice desfășurării activităților artistice) din 24 de licee din municipiul Constanța și 26 de licee din alte localități ale județului.Accesul publicului la reprezentații va fi gratuit.1. Luni, 23 septembrie 2019: Liceul Teoretic Băneasa (ora 10:00) + Liceul „Regele Carol I” Ostrov (ora 12:00)2. Marți, 24 septembrie 2019: Liceul Tehnologic „Jean Dinu” Adamclisi (10:00) + Liceul Tehnologic Dobromir (12:00)3. Miercuri, 25 septembrie 2019: Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova (10:00) + Liceul Tehnologic Ciobanu (12:00)4. Joi, 26 septembrie 2019: Colegiul Agricol Poarta Albă (10:00) + Colegiul „Dobrogea” Castelu (12:00)5. Vineri, 27 septembrie 2019: Liceul Teoretic Murfatlar (10:00) + Liceul Cobadin (12:00)6. Luni, 30 septembrie 2019: Liceul Tehnologic Topraisar (10:00) + Liceul Teoretic Negru Vodă (12:00)7. Marți, 1 octombrie 2019: Liceul Tehnologic Cogealac (10:00) + Liceul Tehnologic Mihai Viteazu (12:00)8. Miercuri, 2 octombrie 2019: Liceul Teoretic M. Kogălniceanu (10:00) + Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu (12:00)9. Joi, 3 octombrie 2019: Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna (10:00) + Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol (12:00)10. Vineri, 4 octombrie 2019: Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu (10:00) + Liceul „Lazăr Edeleanu” Năvodari (12:00)11. Luni, 7 octombrie 2019: Colegiul Economic Mangalia (10:00) + Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia (12:00)12. Marți, 8 octombrie 2019: Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia (10:00) + Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Medgidia13. Miercuri, 9 octombrie 2019: Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavoda (10:00) + Liceul Tehnologic Axiopolis Cernavodă14. Joi, 10 octombrie 2019: Liceul Teoretic Ovidius (10:00) + Colegiul Național M. Eminescu (12:00)15. Vineri, 11 octombrie 2019: Liceul Teoretic Lucian Blaga (10:00) + Colegiul Național de Arte Regina Maria (12:00)16. Luni, 14 octombrie 2019: Liceul Teoretic C.A. Rosetti (10:00) + Colegiul Comercial Carol I (12:00)17. Marți, 15 octombrie 2019: Colegiul Național Mircea cel Bătrân (10:00) + C. N. Pedagogic Constantin Brătescu (12:00)18. Miercuri, 16 octombrie 2019: Liceul Tehnologic Virgil Madgearu (10:00) + Liceul Teoretic Traian (12:00)19. Joi, 17 octombrie 2019: Colegiul Tehnic Pontica (10:00) + Colegiul Tehnic Tomis (12:00)20. Vineri, 18 octombrie 2019: Colegiul Tehnic de Marină Al. Ioan Cuza (10:00) + Colegiul Tehnic Energetic (12:00)21. Luni, 21 octombrie 2019: Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru (10:00) + Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida (12:00)22. Marți, 22 octombrie 2019: Liceul Tehnologic Gheorghe Duca (10:00) + Liceul Tehnologic Gheorghe Miron Costin (12:00)23. Miercuri, 23 octombrie 2019: Liceul Tehnologic I.N. Roman (10:00) + Liceul Tehnologic Electrotehnică și Telecomunicații (12:00)24. Joi, 24 octombrie 2019: Liceul Teoretic Decebal (10:00) + Liceul Teoretic George Călinescu (12:00)25. Vineri, 25 octombrie 2019: Liceul Teoretic George Emil Palade (10:00) + Colegiul Național Militar Al. Ioan Cuza (12:00)Sursă foto: Dobrogea interetnică