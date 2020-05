Spectacol pe cerul Bucurestiului in semn de multumire pentru personalul medical care lupta cu COVID-19

Formatia de acrobatie aviatica Hawks Of Romania au survolat sambata, in jurul orei 11:00, principalele spitale din Bucuresti, in semn de multumire fata de personalul implicat in lupta cu virusul Sars-Cov-2. Zborul lor a putut fi observat din Piata Victoriei, Piata Unirii, bulevardul Stefan cel Mare, bulevardul Unirii sau Piata Constitutiei.