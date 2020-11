Spectacol rar pe cer, in decembrie 2020. Urmatoarea "reprezentatie" va avea loc abia in 2080

Jupiter si Saturn, cele mai mari planete din sistemul solar, se vor afla in luna decembrie 2020 aparent foarte aproape una de cealalta, astfel incat vor aparea pe cer ca un astru dublu. Ultima oara cand s-a intamplat asta a fost in 1961, iar urmatoarea "reprezentatie" celesta va mai putea fi vazuta abia in 2080 - deci pentru multi dintre noi sansa de a vedea asa ceva este unica.