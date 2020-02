SPECTACOL TOTAL cu Ludovic Orban in rol de M.C.: Premierul a aratat de ce este numarul 1 in PNL - VIDEO

Premierul Ludovic Orban a făcut spectacol total la Consiliul Național al PNL! Președintele liberal a ținut un discurs electrizant și a încheiat în aplauzele celor peste 1.300 de membri prezenți la Palatul Parlamentului.

”Să ştiţi că visez frumos şi ţin minte visele. Visele nu sunt doar despre mine. Au fost despre PNL şi mai ales sunt despre România, ţara pe care o iubim, despre fiecare român căruia vrem să-i dăm o şansă de a se realiza în ţara lui. NU mă mulţumesc să trăiesc în lumea visului ş mă ncăpăţânez – atât cât pot eu şi echipa mea – să ducem România în direcţia bună.

Din păcate pentru noi, cercetătorii ajung cu adevărat să facă performanţă atunci când de multe ori decid să plece din ţară pentru că nu poţi la nesfârşit să consideri cercetarea Cenuşăreasa şi nu poţi la nesfârşit să finanţezi salarii şi instituţii şi nun proiecte de cercetare. (...) Românii care au plecat de multe prin ne fac cinste şi nu sun lăsaţi să plece, li se fac oferte în companiile în care au făcut carieră, au plecat pentru că România e ţinută captivă de tot felul de baroni şi baroneţi roşii care îşi imaginează că instituţiile au fost inventate ca să le producă lor beneficii şi nu prentru cetăţeni.

Trebuie să lansăm nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gîndi-o PSD. Trebuie să lansăm Start UP Naţion în domeniu IT, al cercetării, în domeniul studenţilor şi în domeniile care pot să ne aducă cu adevărat ridicarea economiei româneşti.

Nu noi suntem de vină că am ajuns în situaţia să luăm credite. Mi-aş dori să luăm credite numai pentru proiecte de dezvoltare economică, nu să plătim subvenţii, ajutoare sociale şi salarii umflate cu pompa care sunt plătite unor oameni care nu merită.

Intrăm într-o perioadă tulbure, hai, să fim cinstiți! Cu 22% e foarte greu să guvernezi România. Nu știu ce se va întâmpla în Parlament, dar nu mă las judecat de actuala majoritate. Nu îmi e teamă de ei. Să câștigăm alegerile pentru că doar astfel România poate ajunge la realitățile pe care le visez eu și le visați și voi.”, a declarat Ludovic Orban.

