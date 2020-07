Spectacolele "Iona" si "Citadela", intre cele peste 20 de evenimente prezentate in aer liber saptamana viitoare in Bucuresti

Mai mult de 20 de evenimente in aer liber vor fi prezentate in Bucuresti saptamana viitoare, printre acestea fiind spectacolul "Iona", de Marin Sorescu, productie a Teatrului Dramaturgilor Romani, prezentat in gradina Casei Filipescu-Cesianu, in timp ce "Citadela", de la Teatrul Nottara, se va juca pe Terasa - la Teatrul de Animatie Tandarica, anunta PMB.