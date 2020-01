Spectacolul 'Actul de casatorie', in premiera la Teatrul Evreiesc de Stat

Spectacolul "Actul de căsătorie" de Ephraim Kishon, în regia lui Dan Tudor, va fi prezentat în premieră la Teatrul Evreiesc de Stat pe 1 şi 2 februarie, informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

"M-am bucurat, am râs mult, alături de colegii mei actori ai Teatrului Evreiesc. Am căutat împreună 'Actul de căsătorie' şi... am descoperit partea frumoasă, comică, absurdă a regulilor dragostei, la orice vârstă. Da, jocul nostru are reguli! Vreţi să le aflaţi şi voi? Merită", a spus Dan Tudor pentru AGERPRES.

"Actul de căsătorie" este considerată o comedie clasică, cu o carieră internaţională. Montată la National Yiddish Theater Folksbiene din New York şi chiar ecranizată de regizorul israelian Menahem Golan, "Actul de căsătorie" oferă o privire în intimitatea cuplului Elimelech şi Shifra. După 30 de ani de căsnicie, protagoniştii îşi revizuiesc sentimentele reciproce şi îşi caută pasiunea pierdută din tinereţe. Când logodnicul fiicei lor solicită să vadă actul de căsătorie al viitorilor socri, părinţii nu-şi amintesc să fi avut vreodată un act de căsătorie. Mai mult, în goana lor după găsirea acestui act important pentru viitorul fiicei lor, ei caută un singur martor la acea ceremonie de mult uitată. Gluma se îngroaşă pe măsură ce Shifra se răzvrăteşte împotriva tiraniei soţului ei şi refuză să se recăsătorească cu el oficial. Elimelech meditează asupra posibilităţii de a-şi reface viaţa alături de vecina lor, Yaffa Birnboim, o văduvă voluptuoasă şi indiscretă. Oare o a doua nuntă va rezolva problemele acestui cuplu căsătorit?, se arată în sinopsisul spectacolului.

Din distribuţie fac parte Marius Călugăriţa, Geni Brenda Vexler / Arabela Neazi, Anka Levana, Veaceslav Grosu, Darius Daradici, Luana Stoica /Alina Tomi.