Spectacolul "Billy schiopul" de Martin McDonagh, in premiera la Constanta

Teatrul de Stat Constanța invită constănţenii în acest sfârșit de săptămână la două reprezentații ale celei mai recente producții - spectacolul Billy șchiopul de Martin McDonagh, o comedie neagră despre dragoste și cruzime. Evenimentele sunt programate vineri, 14 iunie și sâmbătă, 15 iunie 2019, ora 19:00, la sediul Teatrului de Stat Constanța din Bulevardul Ferdinand Nr. 11.Piesa lui Martin McDonagh vorbește despre umanitatea celor care par sălbatici, cruzi și lipsiți de orice empatie, dar care în sinea lor păstrează multă milă, înțelegere și dragoste pentru semeni. Personajul principal, insă, este limbajul. E un text despre cum oamenii simpli, neștiutori în ale corectitudinii politice, folosesc limba ca să exprime ce gândesc, nu ca să ascundă ce gîndesc, spune Vlad Massaci, regizorul spectacolului.Billy este schilodul din Inishmaan, cel tratat cu totală lipsă de considerație, ba chiar cu agresivitate de celelalte personaje, dar care, paradoxal, se dovedește, în final, a fi iubit de toți. De fapt, relațiile dintre toate personajele sunt fruste, cu replici dure, fără menajamente. O comunitate de oameni pentru care nu doar că nu există corectitudine politică, dar chiar elementara bună-cuviință este suspendată deseori. Și totuși aceasta este doar aparența, ceea ce ne determină să evaluăm mai atent alternativa din comunitățile „civilizate”, în care sub corectitudine formală, politețe sau lingușiri se ascund pragmatismul rece și lupta crudă pentru supraviețuire.Autorul textului, Martin McDonagh, este un scenarist britanic irlandez, regizor și unul dintre cei mai apreciați dramaturgi ai timpului nostru, a cărei operă se întinde pe parcursul a două decenii. Ca dramaturg este apreciat pentru umorul său negru absurd și spiritul incendiar care provoacă de fiecare dată estetica teatrului modern. Scrierile sale extraordinare au câștigat prestigioase premii, printre care trei premii Laurence Olivier și un premiu Drama Desk, dar și multe nominalizări la Tony Awards (premii pentru excelență în teatru, oferite la New York din anul 1946 celor mai importanți dramaturgi). Cu un stil de scris asemănător lui Tarantino, McDonagh a facut cu ușurință trecerea de la Broadway la Hollywood. La fel ca și piesele sale, filmele lui McDonagh se concentrează pe aceste personaje periculoase, care trăiesc în extremele emoțiilor și ale societății. Filmul său Șapte psihopați i-a adus aprecierea criticilor iar scurt metrajul Six Shooter (2005), i-a adus primul Premiu Oscar. El a fost însă nominalizat și pentru alte trei premii ale Academiei, inclusiv cel mai bun scenariu pentru filmele sale In Bruges (cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale) și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, pentru acest film câștigând Globul de Aur pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu original, dar și 4 premii BAFTA și 2 nominalizări la Oscar: pentru cel mai bun scenariu original și pentru cel mai bun film al anului.Aflat la prima sa colaborare cu Teatrul de Stat din Constanța, Vlad Massaci este un regizor cu o activitate profesională vastă, el montând în numeroase teatre din București și din țară (Teatrul Act, Bulandra, Comedie, Nottara, Teatrul Mic, Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul „Sică Alexandrescu" Brașov, Teatrul Tineretului Piatra Neamț etc) dar și în Theater der jungen Welt, Leipzig, Teatrul din Esch & Teatrul Național Luxemburg, Teatrul din Oberhausen, Germania.De la debutul său, din 1998, moment în care a obținut și Premiul criticii pentru spectacolul Trei femei înalte de Edward Albee, dar și o nominalizare la Premiile UNITER pentru debut, Massaci a obținut numeroase premii și nominalizări, de la nominalizările UNITER pentru regie și cel mai bun spectacol pentru Aniversarea de Jeroen Van den Berg până la Premiul de excelență pentru regia spectacolului Ținutul din miezul verii de Tracy Letts, în cadrul Galei Premiilor Municipiului București pentru Artă și Cultură, 2017Iuliana Vîlsan, născută în Constanța, este un nume de referință în sfera lumii teatrale. De-a lungul timpului a colaborat și semnat peste o sută de producții teatrale. Artist vizual și scenograf, Iuliana Vîlsan a debutat în scenografie la Teatrul Național București în 1999, cu decor, și la Teatrul Bulandra, cu costume, ambele producții în regia lui Mihai Măniuțiu. În 1998, a participat cu o instalație în cadrul proiectului coordonat de Mihai Măniuțiu, Genosse Frankenstein unser geliebter Fűhrer, proiect realizat în cadrul Capitalei Culturale Europene Weimar și transmis pe canalul Arte si 3at. Iuliana Vîlsan a obținut trei nominalizări pentru cea mai bună scenografie, mai multe premii pentru cea mai bună scenografie la diferite festivaluri din țară și un Premiu UNITER. A fost, de asemenea, premiată pentru cele mai bune costume și pentru cele mai bune decoruri și costume la Festivalul Național de Teatru din Pecs. Tot în Ungaria, a obținut de trei ori Premiul pentru cea mai bună scenografie la Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvarda.În film, a realizat scurtmetrajul Casa piticului Pedro și măgarul de aur, selecționat în cadrul Festivalului de Film Dakino. A conceput decorul și costumele pentru scurt metrajul Sthorzina, regia Dan Radu Mihai, selectat la Festivalul Internațional de Film Clermond-Ferrand. În 2018, debutează și în lungmetraj, semnând decorul și costumele filmului Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în regia lui Radu Jude, a cărui premieră internațională a avut loc în competiția oficială la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary. Filmul a luat Globul de Cristal la Karlovy Vary, Premiul pentru cea mai bună scenografie la Festivalul Internațional de film de la Gijon și a obținut nominalizare, atât pentru decor cât și pentru costume la Premiile Gopo din acest an.Spectacolul Billy șchiopul se bucură de o distribuție remarcabilă: Nicodim Ungureanu (Johnnypateenmike), Vlad Bîrzanu / Vlad Lință (Billy), Laura Crăciun (Kate), Mirela Pană (Eileen), Mihai Sorin Vasilescu (Mammy), Marian Adochiței (Babbybobby), Andrei Cantaragiu (Doctorul), Otilia Nicoară (Hellen), Mircea Siromașenco (Bartley).Detalii și rezervări: 0241.488.247. / 0371.442.592.Programul agenției de bilete:luni: 09:00 – 17:00 // joi - duminică: 11:00 – 19:00