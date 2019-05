Spectacolul ”La Traviata”, aplaudat indelung la Nationalul iesean

Opera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Iasi a gazduit aseara spectacolul ”La Traviata”. Alaturi de publicul care a facut neincapatoare sala de spectacole, a fost prezent si ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer Daniel Breaz. Acesta a onorat invitatia Operei iesene, fiind, de altfel, primul ministru in functie care a asistat la un spectacol al acestei institutii in ultimii 8 ani. La finalul reprezentatiei, ministrul a mers pe scena si a felicitat artistii interpreti. Succes URIAS pentru un spectacol derulat la Opera Nationala Romana din Iasi. Se joaca SOLD OUT Distributia spectacolului a avut-o in rolul Violetei Vallery pe soprana Paula Iancic, Alfredo Germont a fost interpretat de tenorul italian Feder ...