SPECTACULOS. 25% din populația planetei are acest defect la inima

Foramen ovale patent (PFO), un defect la inimă mai puţin cunoscut, diagnosticat după naştere, este prezent la 25 % dintre oameni. Cu toate acestea, medicii spun că trebuie tratat doar la un număr mic de persoane.

PFO reprezintă o anomalie cardiacă congenitală caracterizată prin existența unui mic orificiu între cavitatea dreaptă și cavitatea stângă a inimii care nu s-a închis după naştere. Defectul respectiv poate fi descoperit în urma unor explorări medicale de rutină, cum ar fi o ecografie cardiacă. În general, PFO nu determină complicaţii, dar există studii care indică faptul că persoanele care suferă accidente vasculare de cauză nedeterminată au o incidenţă mai mare a prezenţei acestei anomalii structurale și funcţionale. Astfel, la persoanele cu risc crescut sau care suferă astfel de evenimente ischemice cerebrale se poate lua în considerare închiderea non-chirurgicală minim invazivă a acestuia. În România, cardiologia intervenţională poate rezolva minim invaziv respectiva problemă medicală, care determină în unele cazuri ischemie arterială, manifestată frecvent prin accident vascular cerebral.

Tinerii, cei mai predispuşi la complicaţii

La Spitalul Clinic Sanador, acest tip de procedură se realizează în mod curent, rezolvând o patologie cu un potenţial de evoluţie extrem de grav şi de imprevizibil, precum accidentul vascular cerebral. Procedura necesită o ECHIPĂ A INIMII, care să fie antrenată să integreze datele clinice, biologice şi imagistice şi care să lucreze împreună oferind pacientului un maxim de siguranţă şi confort.

Dr. Andrada Bogdan, medic specialist în cardiologie intervenţională a explicat pentru stiripesurse.ro că unul din patru adulţi sănătoşi are această anomalie care desparte cavităţile superioare ale inimii. „Situaţia are o semnificaţie patologică în anumite condiţii, prin trecerea anormală intermitentă a sângelui din partea dreaptă a inimii în partea stângă, care poate să favorizeze şi trecerea de cheaguri ce ajung în creier prin circulaţia sanguină cerebrală şi pot determina apariţia unui accident vascular cerebral. În absenţa factorilor clasici de risc cardiovascular (hipertensiune arterială, colesterol crescut sau aritmii cardiace), acest mecanism este frecvent implicat în producerea AVC la pacienți, de obicei tineri cu vârstă frecvent sub 50 de ani. Astfel, când un pacient tânăr face AVC sau atac ischemic tranzitoriu, trebuie căutată obligatoriu şi această malformaţie”, a declarat Dr. Andrada Bogdan.

Totodată, medicul atrage atenţia că cei mai predispuşi la a face complicaţii sunt pacienţii cu varice, cu tromboze venoase profunde şi, în general, cei cu anomalii de coagulare a sângelui moştenite genetic sau dobândite. Defectul nu este simtomatic până în faza de complicații, cu excepția pacienților care prezintă sindrom migrenos și care asociază PFO. În plus, dr. Andrada Bogdan susţine că intervenţia de corectare a PFO nu implică riscuri semnificative, rata de complicații fiind foarte mică.

„Procedura este simplă, cu o internare de 24 de ore şi se efectuează în laboratorul de angiografie, sub control ecografic. Bilanţul pre-intervenţional este foarte important. El implică evaluarea factorilor de risc cardiovasculari, demonstrarea emboliei la nivel cerebral (care se efectuează de obicei prin RMN cerebral), căutarea aritmiei, deci excluderea tuturor celorlalte cauze de ischemie cerebrală, pentru a creşte astfel probabilitatea beneficiului gestului terapeutic de excludere al PFO pentru pacient. Teoretic, la toţii bolnavii cu AVC, dar mai ales la cei la care nu există o explicație clară a etiologiei, ar trebui să se caute prin ecografie cardiacă această malformaţie”, a accentuat Dr. Andrada Bogdan.

„Umbreluţa” inimii

În ultimul an a existat o serie de pacienți la care s-a practicat excludere percutană de PFO. Un pacient, de 38 de ani, a suferit în urmă cu două luni față de momentul la care s-a adresat echipei medicale de la Spitalul Clinic Sanador un accident vascular cerebral în teritoriul arterei cerebrale medii, cu aspect de infarct cortical. Bilanțul clinico-biologic și imagistic a evidențiat un pacient cu factori de risc cardiovasculari scăzuți, cu un examen imagistic negativ pentru patologie carotidiană sau de arc aortic, fără tulburări de ritm, însă cu PFO.

S-a calculat pentru acest pacient un risc ca evenimentul ischemic cerebral să fie asociat cu PFO de 84%, motiv pentru care s-a indicat excludere percutantă de PFO cu un dispozitiv tip „umbreluță”. S-a montat la nivelul venei femurale o teacă cu ajutorul căreia s-a avansat un ghid metalic şi un mic cateter prin vena cavă inferioară până la nivelul atriului stâng. Acest dispozitiv, format din două discuri şi un picioruş, a ajuns pliat până la nivelul atriului stâng, unde s-a deschis primul disc, ulterior s-a retras întreg sistemul şi s-a deschis al doilea disc la nivelul atriului drept, cele două discuri prinzând ca în două palme defectul şi închizându-l. Procedura a durat aproximativ 45 de minute şi, ulterior, pacientul a fost transferat în salon. S-a efectuat reevaluarea ecocardiografică la 24 de ore, după care pacientul a fost externat, în stare clinică foarte bună, cu defectul închis. Echipa medicală estimează că în 3 până la 6 luni se va reface complet peretele atrial.

