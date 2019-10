Speranțe pentru supraviețuirea rinocerului de Sumatra - Oamenii de știința vor efectua o fertilizare in vitro

Un ovul obţinut de la ultima femelă de rinocer de Sumatra din Malaezia oferă noi speranţe pentru o ultimă încercare de a salva această specie de la dispariţie, conform unui anunţ făcut marţi de presa locală, transmite DPA potrivit Agerpres.

Oamenii de ştiinţă doresc să fertilizeze ovulul, folosind fertilizarea in vitro, cu spermă obţinută de la Tam, ultimul rinocer de Sumatra mascul din Malaezia, animal care a murit în luna mai a acestui an în urma unei insuficienţe renale.Procedura de extragere a ovulului a avut loc luni, în rezervaţia Tabin Wildlife Reserve, localizată în regiunea Borneo, din nord-estul Malaeziei. Această procedură a fost realizată de experţi germani de la Institutul Leibniz pentru cercetări asupra vieţii sălbatice.Rinocerul femelă, Iman, de la care a fost extras ovulul, nu mai poate rămâne gestantă pe cale naturală din cauza unei tumori uterine. Din această cauză, Malaezia depinde de una dintre cele patru femele de rinocer de Sumatra aflate în captivitate în Indonezia pentru ca Iman să devină mamă surogat."Acest lucru ne va permite să continuăm programul (de salvare a speciei) şi să încercăm să obţinem embrioni pentru această specie în pericol critic de dispariţie", a declarat Augustine Tuuga, directorul Sabah Wildlife Department.Rinocerul de Sumatra este o specie în pericol critic de dispariţie, în special din cauza braconajului. Cornul acestor animale este folosit în medicina tradiţională asiatică.Scăderea dramatică a numărului de rinoceri din mediul natural duce şi la scăderea şanselor ca exemplarele rămase să se întâlnească şi să se reproducă.Eforturile pentru a creşte populaţia de rinoceri de Borneo au fost de cele mai multe ori în zadar, în pofida colaborărilor cu parcuri naturale din Indonezia şi a tehnicilor moderne de fertilizare, aşa cum este fertilizarea in vitro, mai notează DPA.