Sperante renascand din rani colective

30 octombrie e data la care trebuie sa comemoram, an de an, ruperea contractului social. Asa cum se intampla in toate evenimentele care schimba lumea, o asemenea data e insemnata in calendar cu sange, suferinta si moarte. Din chinurile de neimaginat ale celor care au murit atunci, din agonia sfasietoare a celor care au murit pe urma si din pierderea de lume a celor care au supravietuit trebuie sa se nasca o lume noua.