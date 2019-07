„Spider-Man: Far from Home” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

spider men google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Spider-Man: Far from Home”, al saptelea film al francizei si al 23-lea Marvel, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 45,3 milioane de dolari in al doilea weekend de la premiera. Filmul regizat de Jon Watts, cu Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal si Zendaya in distributie, a avut un buget de productie de 160 de milioane de dolari, depasit de mai mult de cinci ori pana in prezent de incasarile generate la nivel global - 847 de milioane de dolari - potrivit boxofficemojo.com. Cel de-al patrulea film din franciza animata „Toy Story” si-a mentinut pozitia secunda a actualului top nord-american. In al patrulea weekend de la debut, ...