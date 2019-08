'Spider-Man: Far From Home' se relanseaza in cinematografe și se lauda cu o noua scena de 4 minute

Pelicula ”Spider-Man: Far From Home/ Omul-Păianjen: Departe de casă” se relansează în cinematografe și se laudă cu o nouă scenă de 4 minute adăugată pentru o variantă extinsă a poveștii, arată Variety, potrivit Mediafax.

Sony Pictures relansează “Spider-Man: Far From Home” pe 29 august, în Statele Unite și Canada într-o variantă mai lungă cu patru minute. Filmul va fi disponibil pe ecrane IMAX și în cinematografe cu ecran supradimensionat doar în anumite cinematografe.

“Spider-Man: Far From Home” ar fi cel mai recent film care se întoarce pe ecrane în acest an, după ce Disney a relansat “Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului”. Finalul seriei Avengers a fost readus pe ecrane după ce adunase 2,74 miliarde de dolari. Producătorii au vrut să fie siguri că pelicula va reuși să devină filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Pentru aceasta, trebuia să fie depășit recordul stabilit de ”Avatar”. ”Avengers: Endgame” a ajuns pe primul loc al încasărilor din toate timpurile în luna iulie, când a urcat la 2,79 miliarde de dolari.

Și “Spider-Man Far From Home” a avut succes de box office, devenind pelicula cu cele mai mari încasări din toate timpurile pentru Sony Pictures, depășind suma de 1,109 miliarde de dolari, depășint “Skyfall” care a tras linie după 1,108 miliarde de dolari.