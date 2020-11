Spital cu 120 de paturi COVID, ținut inchis

Noul spital de îngrijiri și paliație din Botoșani, care deține 120 de paturi pentru pacienți COVID-19 nu a fost încă deschis, deși este finalizat, deoarece nu este racordat la utilități, conform Monitorul de Botoșani. Spitalul a fost renovat încă din vară, cu fonduri alocate din bugetul statului, prin Compania Națională de Investiții (CNI) și are […] The post Spital cu 120 de paturi COVID, ținut închis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.