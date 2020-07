Spital modular ridicat la marginea Iașiului pentru pacienții cu COVID-19 / Medic: Imaginea este dramatica, populația nu ințelege

Un spital modular cu 250 de paturi, dintre care 100 dintre pentru terapie intensivă, pentru tratarea pacienților cu COVID-19 va fi instalat, începând de luni, în apropiere de Iaşi, pe drumul european 585. "Imaginea este dramatică. (...) Când vezi un spital modular îți dai seama că începi să lucrezi in condiții de război", afirmă medicul Florin Roșu, șeful secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunțat, duminică, într-o conferinţă de presă, că au ajuns toate modulele care alcătuiesc spitalul mobil pentru pacienții cu COVID-19, iar de luni începe descărcarea containerelor şi montarea lor de către specialiştii turci. După instalare, este nevoie de avizul de funcţionare.

El a precizat că acest spital va avea 250 de paturi, 100 dintre ele pentru terapie intensivă, și este necesar mai ales în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19 şi pentru a elibera spitalele din Iaşi unde sunt aduse persoane din toată Moldova care sunt infectate cu noul virus, potrivit Agerpres.

Unitatea va fi instală în apropiere de Iaşi, pe drumul european 585, unde este Parcul Industrial TransAgropolis din comuna Leţcani, și va funcţiona ca secţie exterioară a Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi.

Conform sursei citate, unitatea medicală va fi construită din aproximativ 100 de containere de diferite dimensiuni, care însumează aproximativ 4 kilometri, va avea triaj, Unitate de Primire a Urgenţelor şi terapie intensivă, policlinică şi zonă administrativă, depozit şi zonă de suport tehnic, radiologie, unitate de sterilizare, laboratoare de analize medicale şi bancă de sânge, depozit pentru medicamente, farmacie, saloane pentru pacienţii cu forme uşoare sau medii, saloane pentru terapie intensivă, sală de operaţie, zonă postoperatorie, spaţii pentru personalul medical, spălătorie, bucătărie, sală de mese, morgă, toalete, rezervor de apă, generator de curent, sală pentru gestionarea infrastructurii IT, staţie pentru oxigen, zonă de cazare cu 16 paturi pentru personalul medical.

Achiziţia s-a făcut prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, banii fiind alocaţi de judeţele Iaşi şi Neamţ.

Medic: Imaginea este dramatică



Medicul Florin Roșu, șeful secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași, spune că a văzut această unitate mobilă care urmează să fie instalată și că imaginea este dramatică.

"Imaginea este dramatică. (...) Când vezi un spital modular îți dai seama că începi să lucrezi in condiții de război. Populația României nu înțelege. Poate și noi am avut un grad de vină pentru că nu am explicat coerent metodele de preventie. Acum vedem că suntem depășiți total de situație, iar populația nu înțelege. Virusul nu ține cont nici de vârstă, nici de statul social. (...) Sigur, nu vom putea abandona lupta, dar dacă cu toții, corpul medical și societatea, voom da mână cu mână, poate vom trece această pandemie cu maia puține victime, a declarat medicul, duminică, la Digi 24.

El a avertizat asupra pericolului ca sistemul sistemul medical să intre în colaps.

coronavirus-in-romania_1489139.html">O nouă zi - a cincea - cu peste 1.000 de noi cazuri de coronavirus în România. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.120 de noi îmbolnăviri de COVID-19. Potrivit datelor transmise duminică de Grupul de Comunicare Strategică, bilanțul a ajuns la 44.798. În ultima zi, au murit 22 de persoane, bilanțul deceselor asociate COVID-19 ajungând la 2.187. La acest moment, la terapie intensivă sunt internați 351 de pacienți.