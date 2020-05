Spitale goale, in plina pandemie! O explicație a medicilor din Sfantu Gheorghe

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a afirmat, marţi, că mulţi oameni care suferă de boli grave şi au nevoie de tratament sau intervenţii chirurgicale urgente nu vin la spital de teamă că s-ar putea îmbolnăvi de COVID, transmite Agerpres. Medicul a observat scăderea uriașă a prezentărilor de urgență și […] The post Spitale goale, în plină pandemie! O explicație a medicilor din Sfântu Gheorghe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.