Spitalele de campanie din Timisoara si Constanta, in proces de inlocuire a corturilor cu containere

"MApN a reuşit să operaţionalizeze încă două spitale, faţă de cel pe care îl aveam la începutul crizei (n.red.: Spitalul Militar ROL 2 instalat în incinta Institutului 'Ana Aslan'). Fiind în perioada de primăvară-vară, am putut să funcţionăm pe spitalele militare de ROL 2. A trecut primăvara-vara, am văzut care sunt implicaţiile pentru actul medical şi ulterior am luat decizia şi am achiziţionat sisteme de containere. În momentul de faţă, Spitalul ROL 2 'Ana Aslan' este finalizat şi funcţionează doar pe containere, iar la Timişoara şi Constanţa ne găsim în procesul de preschimbare: o parte dintre containere au ajuns acolo, continuă şi actul medical, ca atare facem eforturile astfel încât să putem face faţă la această provocare cu care nimeni nu s-a mai întâlnit până acum. Trebuie să recunoaştem. Noi de fiecare dată ne pregătim, prin exerciţii, prin aplicaţii, prin scenarii, dar iată-ne puşi în faţa realităţii, iar realitatea, de fiecare dată, este altceva", a declarat Ciucă, duminică, în judeţul Dolj, unde a participat la acţiuni de pregătire a campaniei electorale alături de membri PNL din organizaţiile locale.