Spitalele de pediatrie, alertate inaintea inceperii școlii: asigurați locuri suficiente

Coordonatorul Direcției de Sănătate Publică București, generalul în rezervă Ionel Oprea, a vorbit, marți, în premieră, despre pregătirea unor secții COVID în spitalele de pediatrie. Șeful DSP a lansat un apel către spitalele de pediatrie din Capitală să aibă în vedere locuri suficiente pentru copii și adolescenți infectați cu noul coronavirus. El le cere să […]