Spitalul COVID modular din Iași, nefuncțional la patru luni de cand a fost ridicat. Tataru: Nu are avize și personal

Spitalul modular de la Lețcani, județul Iași, pentru pacienții cu Covid-19 nu este funcțional nici astăzi, deși în urmă cu două săptămâni a fost predat Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, fiind prezentat ca singurul spital ROL 3 din țară și chiar din Sud-Estul Europei. Aici ar fi trebuit internați pacienți încă din urmă cu […] The post Spitalul COVID modular din Iași, nefuncțional la patru luni de când a fost ridicat. Tătaru: Nu are avize și personal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.