Spitalul de Recuperare ofera noi servicii pentru pacientii cu trimitere de la medicul de familie

In data de 1 august, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi a primit mult asteptata acreditare din partea RENAR, pentru deschiderea laboratorului de analize efectuate in ambulatoriu. Analizele se pot face in limita bugetului obtinut. Astfel, pacientii care au recomandare medicala pentru analize de biochimie, hematologie, toxicologie, microbiologie, imunologie, pot apela cu incredere la personalul spitalului. Cei interesati de aceste servicii, se pot adresa spitalului cu un bilet medical de trimitere de la medicul de familie.