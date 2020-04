Spitalul Deva, la un pas de militarizare. La Suceava medicii se plang de regimul drastic

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi, la Braşov, că la Spitalul Judeţean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existând o discuţie în acest sens, în contextul demisiilor din partea managerului şi directorului medical de la această unitate spitalicească, transmite agerpres.ro. „Avem o discuţie pentru spitalul din Deva (privind management militar la The post Spitalul Deva, la un pas de militarizare. La Suceava medicii se plâng de regimul drastic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.