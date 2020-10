Spitalul Județean Miercurea Ciuc, blocat pentru o saptamana

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc sistează, pentru o săptămână, intervenţiile chirurgicale pentru pacienţii cronici, suspendă concediile de odihnă ale personalului şi reorganizează mai multe secţii, în contextul în care a crescut numărul de persoane infectate cu noul coronavirus, care au nevoie de îngrijire medicală, relatează Agerpres. Potrivit unui comunicat al SJU Miercurea […] The post Spitalul Județean Miercurea Ciuc, blocat pentru o săptămână appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.