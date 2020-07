Spitalul Judetean Constanta achizitioneaza manusi chirurgicale (document)

Spitalul Județean Constanța achiziționează mănuși chirurgicale – 9 loturi.

Societatea care va furniza produsele este Tzmo România.

Descrierea contractului

Despre societatea câștigătoare

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța cumpără materiale sanitare, respectiv mănuși, în 9 loturi.Având în vedere necesitatea imperioasa de aprovizionare cu materialele sanitare, respectiv mănuși /9 loturi specificate in tabelul de mai sus, propunem aprobarea aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 104, alin 1, lit c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru o perioada de 4 (patru) luni pentru asigurarea continuitatii desfășurării activității pe toate sectiile spitalului.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este 295.300 lei.Societateaa fost înființată în anul 2018, în satul Olteni, comuna Clinceni (județul Ilfov).Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 36.839.130 lei, integral vărsat, compus din 3.683.913 părți sociale, fiecare a câte 10 lei.Societatea, care se ocupă cu comerţ cu ridicată al altor bunuri de uz gospodăresc, are ca unic asociat persoană juridică pe SC Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych SA, cu sediul social în Polonia și ca administartor pe Lucian Bala.Pe anul fiscal 2018, cifrele înregistrate au fost următoarele: un profit de 5.156.645 lei, o cifră de afaceri de 179.954.618 lei și un număr de 110 angajați. Pe anul fiscal 2019, societatea a înregistrat un profit de 6.602.330 lei, o cifră de afaceri de 207.275.078 și un număr mediu de 112 angajați.