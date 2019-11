Spitalul Judetean Constanta, in doliu!: Seful clinicii de chirurgie si ortopedie pediatrica, Constantin Tica, s-a stins din viata

Şeful clinicii de chirurgie şi ortopedie pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța,, s-a stins din viață aseară, la vârsta de 66 de ani.Constantin Tica s-a născut la 6 ianuarie 1953 la Cluj. A absolvit liceul teoretic Calistrat Hogaş din Piatra Neamţ şi între anii 1972 — 1978 a fost student al Facultatii de Medicina UMF Iaşi. - 1978 stagiu militar UM 01184 - Sublocotenent in rezerva - 1978 — 1981 medic de medicina generals in cadrul Directiei Sanitare Bacau; - 1982 — 1985 medic secundar Clinicile Chirurgie Pediatrics Spitalul Central de Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul "Sfanta Maria" laşi; - 1985 — medic specialist chirurgie pediatrică Spitalul Judetean Constanta; - 1990 — 1991 medic director al Grupului Şcolar Sanitar Constanta; - 1991 — concurs medic primar chirurgie pediatrică; - din 1992 — medic coordonator pentru unitătile de ocrotire a copilului cu handicap psihomotor; - 1992 — medic şef de sectie cu delegaţie; - 1993 — concurs medic Sef de sectie; - 1993 — concurs şef lucrari Facultatea de Medicina Constanta, disciplina chirurgie pediatrică. - 2002 Conferentiar universitar disciplina chirurgie şi ortopedie pediatrică in cadrul Facultatii de medicina, Catedra chirurgie I.