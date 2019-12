Spitalul Judetean Constanta isi reface stocurile de materiale sanitare (document)

Societățile B.Braun Medical SRL și Novitrade SRL se vor ocupa de furnizarea materialelor sanitare către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.Furnizare materiale sanitare/ 6 loturiValoarea acordului cadru : intre minim 3 579 860Lei si maxim 6 281 870 LeiLot 1=Valoarea acord cadru : intre minim 756150Lei si maximum 1318750 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 153100 Lei si maxim 646650 LeiLot 2=Valoarea acord cadru : intre minim1631900 Lei si maximim 2982100 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 247550Lei si maxim 619100LeiLot 3 =Valoarea acord cadru : intre minim 661000 Lei si maximum 945000 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 33700 Lei si maxim 237000LeiLot 4=Valoarea acord cadru : intre minim 12800 Lei si maximim19200 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 6400 Lei si maxim12800 LeiLot 5=Valoarea acord cadru : intre minim 483110Lei si maximim 947220 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 108355Lei si maxim 483110LeiLot 6=Valoarea acord cadru : intre minim 34800Lei si maximum 69600 LeiValoarea contractului subsecvent : intre minim 8700Lei si maxim 34800LeiCantitatile minime si maxime /acord cadru se regasesc in caietul de saracini. Cantitatile minime si maxime /contract subsecvent se regasesc in caietul de saracini.Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente acordului cadru se vor incheia lunar, la inceputul fiecarui an pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta si maxim pe o perioada de 9 luni ulterior aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.161 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informtiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.Manager - S.L. Dr. Grasa Catalin; - Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia; - Director Medical - Dr Obada Bogdan; - Director Ingrijiri medicale - As. Licentiat Banu Cornelia; - Medic Sef Clinica ATI - S.L.Dr. Dr.Iulia Cindea -Medic Clinica Chirurgie Cardiovasculara TI -Dr. Grosu Cristina - Sef Serviciu Achizitii - Jr. Bianca Dumitrescu - As. Sef ATI-Suciu Magdalena - As. Pr.ATI Chir. Card.- Agi-Ali Narcis - Serv. Achizitii - Ec.Furnica Marioara - Consilier juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora - Consilier juridic - Jr. Sandulescu MarianaSocietatea Novitrade SRL a fost înființată în anul 2002, în municipiul Constanța.Potrivit Registrului Comerțului, firma are un capital social de 100.000 lei, integral vărsat, compus din 10.000 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociații societății sunt. Cel din urmă este și administrator.Societatea, care se ocupă cu comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice, a înregistrat pe anul 2018, o cifră de afaceri de 17.271.671 lei, un profit de 2.190.149 lei și un număr mediu de opt salariați.Cu sediul social în satul Remetea Mare, comuna Remetea Mare, judeţul Timiş, firma are un capital social subscris de 8.626.970 de lei, integral vărsat, iar activitatea sa principală este comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice. Asociaţi persoane juridice sunt: Miltonia AG, cu un aport la capital de 96.210 lei, B.Braun Melsungen AG, cu aport de 561.120 de lei, şi B.Braun Austria Gmbh, cu un aport de 7.969.640 de lei. Administratorii firmei suntşiDespre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria „Combaterea criminalităţii în achiziţiile publice”.