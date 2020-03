Spitalul Judetean de Urgenta Constanta are un nou director medical

Spitalul Clinic Județean de Urgență are din această săptămână un nou director medical. Este vb despre dr. Alina Doina Nicoară, medic de la secția Medicală 2, conducător de lucrări boli interne. Nicoară va ocupa funcția până la organizarea concursului pe post, dar nu mai mult de șase luni, potrivit dispoziției președintelui CJC, Marius Horia Țuțuianu din 10 martie a.c.Măsura a fost luată după ce fostul director medical al spitalului, dr. Bogdan Obadă s-a înscris la concursul pentru funcția de șef al secției de ortopedie din cadrul SCJU. Concursul va avea loc în următoarele două săptămâni. Obadă este singurul cadrul medical, șef de lucrări în cadrul Facultății de Medicină din cadrul UOC. Secția ortopedie eset secție clinică și este condusă interimar de dr. Alexandru Șerban, dar nu are grad universitar iar secția are statut clinic și trebuie condusă de un doctor cu grav universitar.